Ekranda Müge Anlı fırtınası! Reytingleri altüst etti

NECLA - METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.