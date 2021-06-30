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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 30.06.2021 10:40
Güncelleme:30.06.2021 10:41
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Konya’daki çifte cinayette katil kim? Metin ve Necla Büyükşen çifti, gelinleriyle ilgili yasak ilişki iddiası nedeniyle öldürülmüş olabilir mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Konya'daki çifte cinayette katil kim? Metin ve Necla Büyükşen çifti, gelinleriyle ilgili yasak ilişki iddiası nedeniyle öldürülmüş olabilir mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Haziran Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Haziran Çarşamba
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