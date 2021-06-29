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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

Antalya'da kuzeniyle kavga etmesinin ardından kayıplara karışan genç doktor Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak isteyen kardeşi Müge Anlı'ya başvurdu. Ailesi tarafından günlerdir her yerde aranan genç kız Müge Anlı ve ekibi tarafından dakikalar içinde bulundu. Bugün canlı yayına katılan genç kız, açıklamalarıyla dikkat çekti. Evden kaçmasıyla ilgili konuşan Duygu Eda, "O gün kadın olduğum için susturuldum." dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 13:06
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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Köyü'nde çiftçi bir ailenin kızı olan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü ziyaretine gittiği halasının evinden kayıplara karışmıştı.

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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

Ablasını aramak için Müge Anlı'ya katılan erkek kardeşi Mehmet Altıngeyik'e ise kısa sürede güzel haber verilmişti.
Müge Anlı'nın verdiği haber sonrası Duygu Eda Altıngeyik'in ailesi, kayıp kızlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

Canlı yayına bağlanan genç doktor ise ısrarla kırgın olduğunu ifade etmişti. Ancak sitemi uzun sürmeyen Altıngeyik, Müge Anlı'nın sözleri üzerine evine dönmeye ikna olmuştu.

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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

"ERKEK OLMASI BU CÜRETİ VEREMEZ"

Mezuniyet provasına bile katılmayan genç doktor, bulunmasının ardından Müge Anlı'nın yanına İstanbul'a geldi. Duygu Eda Altıngeyik, herkesin yanıtını beklediği soruya cevap verdi.

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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”

24 yaşındaki Altıngeyik, "O gün kuzenim küfür etti. Kimse bana destek olmadı. Kadın olduğum için susturuldum. Erkek olması bana böyle davranma cüretini vermez" dedi.