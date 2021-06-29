29 Haziran 2021, Salı
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Müge Anlı dakikalar içinde buldu! Kayıp doktor ilk kez konuştu: “Kadın olduğum için susturuldum”
Antalya'da kuzeniyle kavga etmesinin ardından kayıplara karışan genç doktor Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak isteyen kardeşi Müge Anlı'ya başvurdu. Ailesi tarafından günlerdir her yerde aranan genç kız Müge Anlı ve ekibi tarafından dakikalar içinde bulundu. Bugün canlı yayına katılan genç kız, açıklamalarıyla dikkat çekti. Evden kaçmasıyla ilgili konuşan Duygu Eda, "O gün kadın olduğum için susturuldum." dedi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 13:06
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