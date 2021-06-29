Büyükşen cinayetinde yaşanan gelişme izleyicileri ekrana kilitledi! Müge Anlı fırtına gibi esti

Bir süre sonra programa bağlanan Altıngeyik, kuzeniyle kavga ettiğini ve bu kavgada ailesinin arkasında durmadığını söyledi. 24 yaşındaki yeni mezun Doktor Duygu Eda Altıngeyik daha sonra Müge Anlı ile telefonda ortadan kaybolma sebebiyle ilgili konuştu. Kuzeniyle kavga ettiklerini belirten Duygu, şunları anlattı: "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim.