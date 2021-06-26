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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

Konya'da yaşayan Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren maskeli saldırgan tarafından katledildi. 3 yıl önce işlenen cinayetin faili bulunamazken çiftin doktor oğulları bir kez daha Müge Anlı'ya başvurdu. Osman Büyükşen'in çabaları üzerine cinayetin aydınlatılabilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bu gelişmenin ardından konuşan Metin Büyükşen'in kardeşi Fatih Büyükşen, "Özel ekibin oluşturulması bu olayın en kısa sürede çözüleceğine olan inancımızı arttırdı. 3 yıldır süren belirsizlik bizi bitirdi. Herkes birbirinden şüphelenir oldu. Katil inşallah içimizden biri çıkmaz. Bu bizi ikinci kez yıkar" dedi.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 09:32
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde eve giren maskeli kiralık katil tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Evde bulunan kızları Büşra ise kendisini darp eden katil zanlısından ölü taklidi yaparak kurtuldu. 3 yıldır süren çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman'ın çabaları üzerine cinayetin aydınlatılabilmesi için özel ekip oluşturuldu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

"BİZ SONUÇ BEKLİYORUZ"

Özel ekibin kurulması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Metin Büyükşen'in kardeşi Fatih Büyükşen şunları söyledi: "Allah devletimize zeval vermesin. Kurulan özel ekiple birlikte en kısa zamanda bu cinayetin çözüleceğine inanıyorum. Devletimize güvenimiz sonsuz. Daha önce ümidimizi kaybetmiştik. Olayın faili meçhul kalacağını düşünüyorduk. Bu cani kimse çıksın ortaya. Biz sonuç bekliyoruz. Daha güzel araştırılsın, bu işin uzmanı insanlar konuya baksın" dedi.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

"AİLEDE HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENİR OLDU"

3 yıldır süren belirsizliğin kendilerini üzdüğünü belirten Büyükşen, "3 yıldır kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Acaba Büşra biliyor da saklıyor mu? Acaba birileri tahdit mi ediyor diye aile şüphe içerisinde. Uğur'dan Büşra'dan şüpheleniyorduk. Bu belirsizlik de bizi üzüyor. Her gün bu belirsizlikle yaşamak bir zulüm. Ailemizin en küçük ferdine kadar herkes birbirinden şüpheleniyor. Annem artık gözyaşı bile dökemiyor. Metin'in Necla'm diye her gün ağlıyor" diye konuştu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

"KATİL AİLEDEN ÇIKARSA BİR KEZ DAHA YIKILIRIZ"

Ağabeyinin evini de başıboş bırakmayan Fatih Büyükşen, "Eve her girdiğimde ağabeyimin kokusunu alıyorum. Namaz kıldığı takkesi bile orada duruyor. Girdiğimde onun kokusunu sürdüm. Çok zor bir şey. Bu evi yaparken ağabeyimle birlikteydik. Bunu yapan cani bir an önce yakalansın. Bu cani kimmiş, neciymiş, ağabeyim ve yengemi neden öldürmüş ölmeden önce görüp, bilmek istiyoruz. Ailecek bu bizim hakkımız. Hep dua ediyorum, bu katil inşallah içimizden çıkmaz diye. Aile içiresinden çıkması bizi bir kez daha yıkar. Kendime konduramıyorum. Tanımadığımız herhangi biri çıksın" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!

Ağabeyi ve yengesi arasında geçen bir konuşmayı da hatırlatan Büyükşen, "Ağabeyim yengeme hep takılırdı. Bir gün yengeme, "Ben önce ölürsem sende fazla geç kalma peşimden hemen gel dedi. Sen önce ölürsen bende hemen gelmek için rabbime dua ederim" derdi. Rabbim dualarını kabul etti, ikisini de aynı anda aldı" ifadelerini kullandı.