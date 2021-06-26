26 Haziran 2021, Cumartesi
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde acı detay! Acılı kardeş ilk kez konuştu: Bu bizi yıkar!
Konya'da yaşayan Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren maskeli saldırgan tarafından katledildi. 3 yıl önce işlenen cinayetin faili bulunamazken çiftin doktor oğulları bir kez daha Müge Anlı'ya başvurdu. Osman Büyükşen'in çabaları üzerine cinayetin aydınlatılabilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bu gelişmenin ardından konuşan Metin Büyükşen'in kardeşi Fatih Büyükşen, "Özel ekibin oluşturulması bu olayın en kısa sürede çözüleceğine olan inancımızı arttırdı. 3 yıldır süren belirsizlik bizi bitirdi. Herkes birbirinden şüphelenir oldu. Katil inşallah içimizden biri çıkmaz. Bu bizi ikinci kez yıkar" dedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 09:32
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