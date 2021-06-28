Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen cinayeti, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 yıl önce Konya'da işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Büyükşen'in canlı yayınındaki isyanının ardından olayı araştırmak için özel ekip kurulurken ortaya çıkan telefon detayı şoke etti. Cinayet şüphelisi gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı telefon görüşmesi şüpheleri arttırdı. İşte Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...