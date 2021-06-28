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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen cinayeti, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 yıl önce Konya'da işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Büyükşen'in canlı yayınındaki isyanının ardından olayı araştırmak için özel ekip kurulurken ortaya çıkan telefon detayı şoke etti. Cinayet şüphelisi gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı telefon görüşmesi şüpheleri arttırdı. İşte Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 13:11
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcanırken, çiftin oğlu Osman Büyükşen'in isyanı yürek burkmuştu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Cinayetin araştırılması için özel ekip kurulmasının ardından, canlı yayında şoke eden yeni gelişmeler yaşandı.
Konya'da 3 yıl önce meydana gelen korkunç cinayette 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

KONUŞMASI İÇİN YALVARDI

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti ile ilgili jandarma eri yayına aldı. Jandarma erin söyledikleri hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde önemli gelişme! Telefon detayı şoke etti! Anlattığı her şey yalan çıktı

Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.