Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında üç yıl önce işlenen Necla - Metin Büyükşen cinayeti yeniden araştırılmaya başlandı. Çiftin oğulları Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği anlar ise çok konuşuldu. Canlı yayına katılan jandarma erinin ifadesi ise şok etkisi yarattı: 'Cinayetten sonra gülüyordu...' İşte çifte cinayetin tüyler ürperten ayrıntıları.