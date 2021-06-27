27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında üç yıl önce işlenen Necla - Metin Büyükşen cinayeti yeniden araştırılmaya başlandı. Çiftin oğulları Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği anlar ise çok konuşuldu. Canlı yayına katılan jandarma erinin ifadesi ise şok etkisi yarattı: 'Cinayetten sonra gülüyordu...' İşte çifte cinayetin tüyler ürperten ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 06:19
  • 1
  • 37
Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Necla - Metin Büyükşen cinayeti aydınlatılmaya çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

  • 3
  • 37
Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

  • 4
  • 37
Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

  • 5
  • 37
Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde şaşırtan ifade! 'Cinayetten sonra gülüyordu...' Osman Büyükşen sinir krizi geçirmişti

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.