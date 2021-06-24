Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...

Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ada konseyinde SMS sıralamasına göre adada kalıyor veya yarışaya veda ediyor. Halk oylamasında yarışmacının adlığı oy oranına göre SMS sıralaması yapılıyor. İşte, Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır?

SURVİVOR SMS NUMARASI KAÇ, NASIL ATILIR?

TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.