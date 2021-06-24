Banu Akdeniz kimdir? Yapımcı Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. apımcı Banu Akdeniz, atv ekranında yayınlanan Esra Erol'un programının canlı yayınına telefon ile bağlandı. Hercai dizisiyle öne çıkan Banu Akdeniz, program sırasında yaşananlara dayanamadı ve bağlanmak istedi. Gelişmelerin ardından Banu Akdeniz'in hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Banu Akdeniz kimdir? Yapımcı Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Yapımcı Banu Akdeniz, atv ekranında yayınlanan Esra Erol'un programının canlı yayınına telefon ile bağlandı. Hercai dizisiyle öne çıkan Banu Akdeniz, program sırasında yaşananlara dayanamadı ve bağlanmak istedi. Esra Erol, "Hacca göndermek istiyorum diyen Banu Akdeniz şu anda telefon hattında seninle konuşmak istiyor" diyerek ünlü yapımcıyı yayına aldı.

İnanılmaz derecede çok duygulandığını ifade eden Banu Akdeniz, program konuklarından Sevim hanım ile ilk kez karşı karşıya da gelmiş oldu. Mia Yapım'ın sahibi olan ünlü yapımcı, "Önce Allah binkere razı olsun, kayınvalidesine baktığı için, evlatlarına baktığı için, tek başına ayakta durup mücadele ettiği için, kendisini tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Saygıyla önünde eğiliyorum Sevim teyze senin" diye konuştu.

Esra Erol'a da bu duruma vesile olduğu için teşekkür eden Banu Akdeniz, bir hayli duygusaldı. Konuşmasında Sevim hanıma da seslenen Banu Akdeniz, şöyle konuştu:

"Sevim teyze o güzel gözyaşlarını hiç akıtma. Ben seni Hacca, Allah nasip ederse yollayacağım. Yanında sana eşlik etmek isteyen birisi olursa onu da yollayacağım."

Sevim hanım da "Allah senden razı olsun, ömrün uzun olsun" diyerek Banu Akdeniz'e canlı yayında teşekkür etti.

Banu Akdeniz bu sözüyle kalmadı aynı zamanda Sevim hanımın oğlunun hastane masraflarını da karşılama sözü verdi. Akdeniz, "Tedaviye ihtiyacı olan bir evladı varmış" diyerek bu konuyu da üstlendiğini anlattı.

Esra Erol da Banu Akdeniz'e teşekkürlerini iletti. Ünlü yapımcının bu desteği sosyal medyada da konuşuldu ve Banu Akdeniz'in yardımseverliğine yönelik övgü dolu ifadeler kullanıldı.

BANU AKDENİZ KİMDİR?

1978, İstanbul doğumludur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi.

Sektöre ATV'ye bağlı Prima TV'de yapım asistanlığı yaparak girdi ardından, yine ATV'de program yapımcılıkları üstlendi.2005 yılında MİA Yapım adıyla kendi yapım şirketini kurdu ve o tarihten itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinin yapımcılıklarını üstlendi.