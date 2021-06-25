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Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının en çok takip edilen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon final tarihi merak ediliyor. İşte, Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?

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Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıllardır ekranlara gelen programın sezon finali yapacağı tarih izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli program 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finali ile ekranda olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

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