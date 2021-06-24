Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran: Yaşam enerjisini çocuksu tarafından alıyor
Yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Kalp Yarası, pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tanıtımlarıyla izleyiciden büyük ilgi gören Kalp Yarası’nın yıldızı Merve Çağıran tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Hande Varoğlu karakterini anlatan Çağıran, “Yaşam enerjisini çocuksu tarafından alıyor” dedi.
atv'nin merakla beklenen dizisi Kalp Yarası, Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden dizinin zengin oyuncu kadrosunun dikkat çekici isimlerinden Merve Çağıran, Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande Varoğlu karakterini anlattı.
"YAŞAM ENERJİSİNİ ÇOCUKSU TARAFINDAN ALAN BİR KARAKTER"
Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Merve Çağıran, bölgenin köklü ailelerinden biri olan Varoğlu ailesinin tek kızı Hande'yi "Yaşam enerjisini de aldığı çocuksu tarafının ona bazı hatalar yaptırdığı, ona dayatılmış gibi gözüken duyguların aslında ne kadar kalbine ait olduğunu sonra fark edecek bir kadın." sözleriyle anlattı.
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, sezonun en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.
Kalp Yarası, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!