Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan toplamda 4 yarışmacı kaldı. Az kişinin kalmasıyla birlikte akıllara final sorusu geldi. Survivor ne zaman bitiyor sorusu gündeme gelirken, yarışmanın kimi kazanacağını merak edenler Survivor 2021 final ne zaman araması yapıyor. İşte, Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...

SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI, YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, dünkü eleme konseyinde Survivor Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında son 4'e kalan yarışmacılar İsmail, Aleyna, Poyraz ve Ayşe oldu. İsmail'in yarı final biletine sahip olması nedeniyle geriye kalan son 3 yarışmacı SMS sıralamasına kalmadan İstanbul'daki yarı final mücadelesine kalmak için kritik yarı final oyununda bir araya geldi.