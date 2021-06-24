Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...
Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen Survivor'da finale sayılı günler kaldı. Son olarak Berkay adaya veda eden isim oldu. Kritik yarı final sonrasında Ayşe, Aleyna ve Poyraz'ın nefes kesen mücadelesi ekranlara geldi. Acun Ilıcalı final ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. İşte, Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...
Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan toplamda 4 yarışmacı kaldı. Az kişinin kalmasıyla birlikte akıllara final sorusu geldi. Survivor ne zaman bitiyor sorusu gündeme gelirken, yarışmanın kimi kazanacağını merak edenler Survivor 2021 final ne zaman araması yapıyor. İşte, Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...
SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI, YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?
23 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, dünkü eleme konseyinde Survivor Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında son 4'e kalan yarışmacılar İsmail, Aleyna, Poyraz ve Ayşe oldu. İsmail'in yarı final biletine sahip olması nedeniyle geriye kalan son 3 yarışmacı SMS sıralamasına kalmadan İstanbul'daki yarı final mücadelesine kalmak için kritik yarı final oyununda bir araya geldi.
SURVİVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kritik yarı final oyununun ilk etabında Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasındaki kıran kırana mücadeleler ilk olarak ekranlara geldi. Üç yarışmacının birbirleri arasında yapılan eşleşmeler sonucunda ilk etaptan başarıyla çıkan 2 isim Ayşe ve Aleyna oldu. Poyraz ise yarı finale SMS oyu sıralaması olmadan gitme hakkını kaybetti.
SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?
Survivor Ayşe ve Aleyna arasındaki kritik yarı final oyununda Ayşe'nin 6-2'lik skorla farklı üstünlüğüyle güncellenmesi sonrasında skorlar sırasıyla 7 - 2 | 8 - 2 | 9 - 2 Ayşe'nin üstünlüğüyle noktalandı. 9 - 2'lik skorun ardından oynanan oyunda Aleyna kazanarak skoru 9-3 olarak değiştirdi. Ancak Ayşe bir sonraki oyunda başarılı bir performans ve atış örneği göstererek 10. sayısına ulaştı ve yarı finalin 2. ismi Ayşe olmuş oldu.
SURVİVOR YARI FİNAL NASIL OLACAK?
Survivor 2021'de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ve Berkay'ın adaya veda ettiği eleme konseyinde, Survivor 2021 yarı finaline ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, bugün oynanan yarı final oyununda başarılı olamayan Aleyna ve Poyraz arasından birisi SMS oylaması sonuçlarına göre yarı finale kalan 3. isim olacak ve diğeri elenecek. Yarı final gecesinin sonunda ise yine bir yarışmacı elenecek ve böylelikle büyük finalin son 2'si belli olmuş olacak.
SURVİVOR YARI FİNAL - FİNAL NE ZAMAN?
Survivor Türkiye 2021 sezonunda yarı final heyecanı 24 Haziran Perşembe günü yaşanacak ve son 2'ye kalan yarışmacılar 25 Haziran Cuma günü İstanbul'daki büyük finalde karşılaşacak.
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