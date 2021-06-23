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Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel: Tutku her şeyi değiştirecek

atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası için geri sayım başladı. Zengin oyuncu kadrosuyla ve görkemli prodüksiyonu ile ekranların efsanesi olmaya gün sayan dizinin Yaman Öztürk’ü Toprak Can Adıgüzel, karakterini anlattı. Adıgüzel dizide canlandırdığı karakter için, “Yaman'ın Hande'ye olan tutkusu ve Yaman Bey olma isteği etrafındaki herkesin ve her şeyin dengesini sonsuza dek değiştirecek” dedi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel: Tutku her şeyi değiştirecek

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi ekran yolculuğuna başlıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve ekranın merakla beklenen projeleri arasında yer alan dizide Yaman Öztürk'ü canlandıran genç oyuncu Toprak Can Adıgüzel, karakterine dair açıklamalarda bulundu.

"YAMAN'IN TUTKUSU VE BEY OLMA İSTEĞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Toprak Can Adıgüzel, Hatay-Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş Yaman karakterini "Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi olarak büyüse de hayatın zor ve acı taraflarını tadarak yaşamış. Ailedeki insanlar onu kendilerinden ayrı tutmamış ancak Yaman her zaman kendini onlardan ayrı hissederek var olmuş.

Ferit ile birlikte kardeş gibi büyümüş, onu uğrunda canını verecek kadar sevmiş. Yaman'ın Hande'ye olan tutkusu ve Yaman Bey olma isteği etrafındaki herkesin ve her şeyin dengesini sonsuza dek değiştirecek" sözleriyle anlatıyor.

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, sezonun en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.

Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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