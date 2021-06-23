Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel: Tutku her şeyi değiştirecek

"YAMAN'IN TUTKUSU VE BEY OLMA İSTEĞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Toprak Can Adıgüzel, Hatay-Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş Yaman karakterini "Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi olarak büyüse de hayatın zor ve acı taraflarını tadarak yaşamış. Ailedeki insanlar onu kendilerinden ayrı tutmamış ancak Yaman her zaman kendini onlardan ayrı hissederek var olmuş.