Esra Erol sezon finali öncesi umut oldu! En büyük hayali gerçek oldu

ÖMER VE EMRE KARDEŞLERİN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Ömer ve Emre kardeşler, Esra Erol sayesinde hem annelerine hem de berber dükkânlarına kavuştular. TV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Emre - Ömer kardeşler hiç görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol'a sığındı. Herkesin çok sevdiği Ömer- Emre kardeşleri kısa sürede annesine kavuşturan Esra Erol hiç bilmedikleri kardeşlerini de bularak gençlerin yüzünü güldürdü.