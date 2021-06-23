Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı "Benim finalist olarak gördüğüm isimdi." dedi. Eleme adayları Ayşe, Poyraz, Berkay oldu. En az SMS'i alan yarışmacı veda etti. İşte, Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında 126. bölümle yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde, İstanbul'daki büyük final öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan bir ödül oyunu oynandı. Zorlu mücadele sonrasında kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasındaki SMS sıralaması oyu heyecanı yaşandı.