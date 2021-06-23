Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de heyecan verici son konsey yapılıyor. Son bölümde eleme adayları Ayşe, Poyraz ve Berkay olmuştu. Survivor'dan en az SMS'i alan isim elenecek ve geriye kalan 4 kişi İstanbul finalinde yer alacak. İşte, Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...
Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı "Benim finalist olarak gördüğüm isimdi." dedi. Eleme adayları Ayşe, Poyraz, Berkay oldu. En az SMS'i alan yarışmacı veda etti. İşte, Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
22 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında 126. bölümle yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde, İstanbul'daki büyük final öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan bir ödül oyunu oynandı. Zorlu mücadele sonrasında kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasındaki SMS sıralaması oyu heyecanı yaşandı.
Dominik Cumhuriyeti'nde sıcak bir günde oynanan zorlu ödül oyununda 3-3 berabere giden skor, Ayşe - Aleyna eşleşmesinde, Ayşe'nin yüksek performansı ve atış başarısıyla skor 4-3 mavi takım lehine değişti. Ardından Berkay ile karşılaşan Poyraz avantajı sürdüremedi ve skor 4-4'lük beraberlikle güncellendi. Beraberlik skoru İsmail - Ayşe eşleşmesinde, Ayşe'nin skoru kazanmasıyla 4-5 mavi takım üstünlüğüne döndü.
Ayşe'nin başarılı performansına Poyraz'da eşlik etti ve Aleyna karşısında mavi takıma 6 sayısını kazandırdı. Mavi takım üstünlüğünde skor 4-6 olarak güncellendi. Mavi takımın farkı ikiye çıkarması sonrası Berkay sahneye çıkarak Ayşe'nin puan almasına izin vermedi ve kırmızı takımın 5 sayısına imza atarak skoru 5-6'ya taşıdı. Diğer karşılaşmaların skorları ise şöyle;
İsmail 5 – 7 Poyraz
Aleyna 5 - 8 Ayşe
Berkay 6 - 8 Poyraz
İsmail 7 – 8 Ayşe
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununda Aleyna - Poyraz karşılaşmasında kırmızı takımın atağa kalkarak geriden gelmesi ve skoru 8-8'lik beraberliğe taşıması dikkatleri çekti. Kırmızı takım aynı hızla devam ederek Berkay - Ayşe eşleşmesinde Berkay 9. Sayıyı kırmızı takım hanesine yazdırarak ödül yolunda takımına büyük avantaj kazandırması sonrasında, İsmail ile Poyraz arasında oynanan son oyunda İsmail 10. sayıyı kazanarak, ödülü kırmızı takıma kazandırdı.
SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
TV8 ekranlarında 22 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ekranlara gelen zorlu ödül oyunu sonrasında kırmızı ve mavi takımların katılımıyla Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı'nın moderatör olarak yer aldığı kritik eleme konseyi ekranlara geldi. Haftanın kırmızı ve mavi takım SMS birincileri Acun Ilıcalı tarafından izleyenlere duyurulmadı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor Türkiye 2021 sezonunda İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük final öncesinde kritik eleme konseyinde SMS sıralaması oyu bazında yarışacak olan yarışmacılar geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinin ardından şöyle şekillendi;
AYŞE (Mavi takım)
POYRAZ (Mavi takım)
BERKAY (Kırmızı takım)
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleşen kritik eleme konseyinde Survivor Berkay, Ayşe ve Poyraz arasından noter onayıyla açıklandı. SMS sıralaması sonuçlarıyla en az oya sahip isim adaya ve Survivor Şampiyonluk hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı, bu haftanın SMS oyu sıralaması sonuçlarına göre elenen ismi Berkay olarak açıkladı.
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