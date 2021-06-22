Acun Ilıcalı son noktayı koydu... Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?
Survivor ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arka arkaya elemelerin gerçekleşmesinin ardından Survivor final tarihi için detaylar merak ediliyor. Yarı finali garantileyen ilk isim İsmail Balaban olurken, eleme adayları da belli oldu. Yarışmayı soluksuz şekilde takip eden izleyiciler Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?
Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarı finale kalan ilk isim İsmail Balaban oldu. Survivor'da final heyecanı yaşanırken, eleme adayları peş peşe gelmeye başladı. Poyraz, Berkay ve Ayşe bu hafta eleme potasında olan isimler oldu. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programında final heyecanı yaşanırken, Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte, Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?
SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Survivor'da yarı final gecesi 24 Haziran tarihinde yapılacak. Survivor büyük final ise 25 Haziran Cuma günü İstanbul'da yapılacak. 2021 yılının şampiyonu ortaya çıkmış olacak.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
21 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın en önemli ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde 3. Biryesel dokunulmazlık oyunu kazananı olan isim dokunulmazlık zırhı ile sembolün de sahibi olarak haftanın 3. ve son eleme adayını da potaya gönderdi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden son 5 yarışmacı arasında kritik 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyunu kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden 5 yarışmacının arasındaki sıralama turuyla başladı. Zorlu parkur üzerinde zaman karşı yarışarak en iyi dereceyi yapmak için mücadele eden yarışmacılar arasında parkuru en az sürede tamamlayan ilk 3 isim İsmail, Poyraz ve Berkay oldu. En iyi sıralamaya sahip olan bu 3 yarışmacı ön eleme turu oynamadan direkt olarak yarı final oyunlarına katılmaya hak kazandı.
Sıralama turunda ilk 3 sıraya giremeyen Aleyna ve Ayşe arasında ise yarı final hakkı kazanmak için ön eleme oyunu oynandı. İki kadın yarışmacı arasında geçen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ön eleme oyununda skor bazında birbirini kovalayan bir performans sergileyen yarışmacılardan 2-2'lik beraberliği bozan Ayşe oldu ve 3-2'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
Böylelikle 3. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final yarışmacıları İsmail, Ayşe, Poyraz ve Berkay olurken, eşleşmeler de İsmail - Ayşe ve Poyraz - Berkay olarak belirlendi. Havanın kararmasıyla zorluğuna zorluk eklenen parkurda İsmail ile kozlarını paylaşan Ayşe, rakibine şans tanımayarak oyunların tamamında başarılı ve 5-0'lık skorla İsmail Balaban'ı dokunulmazlık oyunu yarı final mücadelesinde saf dışı bıraktı ve adını finale yazdıran ilk isim oldu.
Diğer bir yarı final eşleşmesi olan Poyraz - Berkay mücadelesinde ise skor bakımından üstün bir performansa imza atan Poyraz, rakibi Berkay'ı 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek bu haftanın 3. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda finale çıkan 2. İsim olmayı başardı.
Bu haftanın en kritik bireysel dokunulmazlık oyununda finalin adı Ayşe - Poyraz olurken, final mücadelesi her iki yarışmacının da aynı hırs ve isteğiyle başladı. Ayşe zorlu parkur üzerinde rakibi Poyraz'a 2-1'lik üstünlük kurmayı başardı. Diğer bir mücadelede ise kazanan isim Poyraz oldu ve skoru 2-2'lik beraberliğe taşıdı.
Ancak Ayşe, Poyraz'ın bu hamlesine sayı alarak karşılık verdi ve skoru 3-2 olarak güncelleyerek, üstünlüğü geri kazandı. Üstünlüğü kaybetmeye niyeti olmayan Survivor Ayşe oynanan diğer oyunda da kazanarak skoru 4-2 olarak güncelleyerek farkı açtı. Ancak Poyraz skoru 4-3'e taşıdı ve Ayşe'nin farkı açmasına engel oldu. Ancak Ayşe oynanan son oyunda başarılı atışlara imza atrak 5-3'lük skorla bu haftanın kritik 3. bireysel dokunulmazlık oyununun ve sembolün kazananı oldu.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıyasıya geçen 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda Survivor Ayşe, 4 rakibini de oyunlardaki performans ve başarısıyla saf dışı bırakarak dokunulmazlık zırhı ve sembolünün sahibi olarak, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından, dokunulmazlık oyununu kazanan Survivor Ayşe'ye yöneltilen "hangi yarışmacıyı eleme adayı seçiyorsun?" sorusunun cevabı Berkay oldu ve haftanın 3. eleme adayı kırmızı takımdan çıkmış oldu.
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- Acun Ilıcalı son noktayı koydu... Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?
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