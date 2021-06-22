Acun Ilıcalı son noktayı koydu... Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?

Böylelikle 3. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final yarışmacıları İsmail, Ayşe, Poyraz ve Berkay olurken, eşleşmeler de İsmail - Ayşe ve Poyraz - Berkay olarak belirlendi. Havanın kararmasıyla zorluğuna zorluk eklenen parkurda İsmail ile kozlarını paylaşan Ayşe, rakibine şans tanımayarak oyunların tamamında başarılı ve 5-0'lık skorla İsmail Balaban'ı dokunulmazlık oyunu yarı final mücadelesinde saf dışı bıraktı ve adını finale yazdıran ilk isim oldu.

Diğer bir yarı final eşleşmesi olan Poyraz - Berkay mücadelesinde ise skor bakımından üstün bir performansa imza atan Poyraz, rakibi Berkay'ı 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek bu haftanın 3. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda finale çıkan 2. İsim olmayı başardı.