Exxen'de flaş gelişme! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Fragman çıktı mı?

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman çıkacak? 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun için müjdeli haber geldi. Dizinin Exxen platformunda yeniden başlayacağı öğrenildi. Bu haberin ardından dizinin hayranları tarafından yeni sezon için bekleyiş başladı. Dizi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

ÇEKİMLER BAŞLADI

Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dzinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.