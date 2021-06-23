Exxen'de flaş gelişme! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Fragman çıktı mı?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun yeniden seyirciyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği Exxen platformunda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisi için flaş gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler dizinin hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman çıkacak? 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun için müjdeli haber geldi. Dizinin Exxen platformunda yeniden başlayacağı öğrenildi. Bu haberin ardından dizinin hayranları tarafından yeni sezon için bekleyiş başladı. Dizi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
ÇEKİMLER BAŞLADI
Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dzinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.
LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, dizinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve başlayacağı tarih de henüz açıklanmadı. Yeni sezon tanıtımı ile birlikte yayın tarihinin belli olması bekleniyor. Exxen tarafından yeni sezon tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
LEYLA'YI KİMİN CANLANDIRACAĞI BELLİ OLDU
7 yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde "Leyla" karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından merak edilen soruya yanıt verdi. Ünlü, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşarak, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düştü.
LEYLA İLE MECNUN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı Leyla ile Mecnun dizisi tam kadro geri dönüyor. Dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür gibi isimlerin yanı sıra "Leyla" karakterine hayat veren Deniz Işın gibi isimler yer alıyor.
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