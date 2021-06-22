Büyükşen cinayeti ekran başına kilitledi! Türkiye Müge Anlı izledi

Olaydan sonra alınan örnekler, cinayet anının tek tanığı olan Büşra Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret etti.