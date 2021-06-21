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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

Müge Anlı Konya'da işlenen Büyükşen ailesi cinayeti yeniden gündeme geldi. Konya'da yaşadıkları evlerinde canice katledilen Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili aradan geçen 2.5 yıla rağmen bulunmayınca oğulları yeniden Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayetlerin tanığının isyan ettiren ifadesinin detayları canlı yayında açıklandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 15:16
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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

İddiaya göre, başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.

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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.