21 Haziran 2021, Pazartesi
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2.5 yıl önce katledilen Büyükşen çiftini kim öldürdü? Müge Anlı’da şok ifadeler
Müge Anlı Konya'da işlenen Büyükşen ailesi cinayeti yeniden gündeme geldi. Konya'da yaşadıkları evlerinde canice katledilen Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili aradan geçen 2.5 yıla rağmen bulunmayınca oğulları yeniden Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayetlerin tanığının isyan ettiren ifadesinin detayları canlı yayında açıklandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 15:16
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