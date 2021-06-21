Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekrana damgasını vuran Saygın Soysal gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Soysal, özel hayatıyla mercek altına alındı. Dizi sevenler tarafından araştırılan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...