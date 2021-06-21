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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekrana damgasını vuran Saygın Soysal gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Soysal, özel hayatıyla mercek altına alındı. Dizi sevenler tarafından araştırılan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 16:24
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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi…

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Tuba Büyüküstün - Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Engin Akyürek – Ankara

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Halit Özgür Sarı – İstanbul

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

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