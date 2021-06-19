Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de finale sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı tarafından gelecek final açıklaması yakından takip ediliyor. 5 isimin final yarışını sürdürdüğü programda final üçlüsünün kimler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi.