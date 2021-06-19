Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de finale sayılı günler kaldı. Son haftada Dora'nın yarışmaya veda etmesinin ardında yarışmacı sayısı 5'e düştü. Aleyna, Ayşe, Poyraz, Berkay ve İsmail'den hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın final tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte, Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de finale sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı tarafından gelecek final açıklaması yakından takip ediliyor. 5 isimin final yarışını sürdürdüğü programda final üçlüsünün kimler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi.
Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verirken Survivor final ne zaman sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor.
Survivor final tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Yarışmanın finalinin Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenirken henüz net tarih yok.
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- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
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