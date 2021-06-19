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Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

finali ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de finale sayılı günler kaldı. Son haftada 'nın yarışmaya veda etmesinin ardında yarışmacı sayısı 5'e düştü. , , , ve 'den hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. tarafından yarışmanın final tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte, ne zaman yapılacak? tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

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Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

finali ne zaman yapılacak? tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de finale sayılı günler kaldı. tarafından gelecek final açıklaması yakından takip ediliyor. 5 isimin final yarışını sürdürdüğü programda final üçlüsünün kimler olacağı merakla bekleniyor. İşte, ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta 'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi.

Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verirken sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor.

Survivor final tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Yarışmanın finalinin Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenirken henüz net tarih yok.

SURVİVOR'DA KALAN İSİMLER

Kırmızı Takım:

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Mavi Takım:

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