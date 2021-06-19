Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Cüneyt Mete'nin eşi eski rol arkadaşı olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...