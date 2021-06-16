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Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?

Survivor ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı 'de final için geri sayım başladı. Sona doğru gelinirken yarışmada 5 kişi kaldı. artık final tarihi için detayları açıklamaya başladı. İşte, Survivor ne zaman bitecek? tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?

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Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?

Survivor ne zaman bitecek? tarihi belli mi? Sorusunun yantı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı adım adım finale gidiyor. Son 6 yarışmacının kaldığı yarışmada büyük finale adım adım gidilirken, programın ne zaman sona ereceği ise izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Artık tarafından gelecek açıklama merakla bekleniyor. İşte, Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi.

Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verirken Survivor final ne zaman sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor.

Survivor final tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Yarışmanın finalinin Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenirken henüz net tarih yok.

SURVİVOR'DA KALAN İSİMLER

Kırmızı Takım:

BERKAY, İSMAİL , ALEYNA

Mavi Takım:

DORA , POYRAZ , AYŞE

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