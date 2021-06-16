Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? Sorusunun yantı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 adım adım finale gidiyor. Son 6 yarışmacının kaldığı yarışmada büyük finale adım adım gidilirken, programın ne zaman sona ereceği ise izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Artık Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklama merakla bekleniyor. İşte, Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi.