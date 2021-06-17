Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Ayşe ve Berkay dokunulmazlık oyununda en iyi sıralamayı yaparak dokunulmazlık oyunlarında yarı finale yükseldi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasındaki isimler netleşecek. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Videoyu OynatSurvivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. İsmail Berkay, Ayşe Aleyna yarı finalde karşılaştı. Poyraz ve Dora ilk tur elenerek dokunulmazlığa veda etti. Dokunulmazlık oyununda Berkay ve Ayşe final mücadelesi oynadı. Ayşe finalde Berkay'ı 5-1 yenerek kolyenin sahibi oldu. Ayşe bu sezon dokunulmazlığı kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.