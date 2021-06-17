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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...

ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'de eleme heyecanı yaşanıyor. Son hafta yarışmaya veda eden isim olmuştu. Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı bu akşam belli oluyor. 16 Haziran 2021 akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılacak. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...

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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...

ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'nın sunumuyla ekranlara gelen 'de dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Ayşe ve Berkay dokunulmazlık oyununda en iyi sıralamayı yaparak dokunulmazlık oyunlarında yarı finale yükseldi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasındaki isimler netleşecek. İşte, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Videoyu OynatSurvivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. İsmail Berkay, Ayşe Aleyna yarı finalde karşılaştı. Poyraz ve Dora ilk tur elenerek dokunulmazlığa veda etti. Dokunulmazlık oyununda Berkay ve Ayşe final mücadelesi oynadı. Ayşe finalde Berkay'ı 5-1 yenerek kolyenin sahibi oldu. Ayşe bu sezon dokunulmazlığı kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık finalini kazanan Ayşe eleme adayı olarak İsmail'i söyledi. Ayşe, ''Dora dayının gitmesini hiç istemiyorum. Karşı takımdan birisini söylemek istiyorum. İsmail demek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor yarışmasında 2021 sezonu da geride kalıyor.. Yarışmanın son haftalarına girdiğimiz bu dönemde elemeler pazar akşamlarına çekildi.. Geçtiğimiz hafta Batuhan'ın elenmesi ile sürpriz bir sonucun çıkmasının ardından eleme potasında artık gözler bir sonraki elemeye çevrildi. Survivor'ın finali Haziran ayı sonunda veya Temmuz ayının ilk haftasında olması bekleniyor.

Survivor'da toplam yarışmacı sayısı 6'ya düşerken eleme sistemi de merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Her hafta bir yarışmacının elenmesinden dolayı, 4 hafta sonra yarışmanın bitmesi tahmin ediliyordu. Ancak Survivor'ın 2 yada 2,5 hafta sonra biteceği iddia edilmeye başladı.

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