Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi dizide Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrolleri paylaşıyor. ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'nın sezon finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kuruluş Osman dizisinin takipçileri dizinin final olup olmayacağını merak ediyordu. Başarılı yapım henüz final olmayacak ancak sezon finali için geri sayım devam ediyor. Ekran macerasında ilk sezonunu tamamlamış olan Kuruluş Osman'ın sezon finali için tarih belli oldu.