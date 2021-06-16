16 Haziran 2021, Çarşamba
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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

ne zaman sezon finali yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da sezon final tarihi merak ediliyor. Son bölümde nefes kesen sahnelerin yaşandığı dizide sezon içinde ayrılıklar yaşanmıştı. Takipçileri yeni sezonda kadroya eklenecek isimleri merak ediyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

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Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi dizide , , ve 'ın başrolleri paylaşıyor. ekranlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'nın sezon finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kuruluş Osman dizisinin takipçileri dizinin final olup olmayacağını merak ediyordu. Başarılı yapım henüz final olmayacak ancak sezon finali için geri sayım devam ediyor. Ekran macerasında ilk sezonunu tamamlamış olan Kuruluş Osman'ın sezon finali için tarih belli oldu.

Çarşamba akşamları saat 20:00'da yayınlanan ve yayınlandığı güne damgasını vuran Kuruluş Osman 64. bölümü ile sezon finali yapıp, sezon arası verecek. Sevilen dizinin sezon finali yapmasına son 2 bölüm kalmış durumda.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sezon finali yapmasına son 2 bölüm kalan dizinin 62. bölümünde , kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını kesmiş ve Bamsı Bey'in intikamını almıştı. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın oldukça tepkisini çekti. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç senelik vergisini üç gün içinde ödemesini talep etti ve Osman Bey'i zor duruma soktu.

'ne giderek Nikola ile görüşme yapan Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verdi. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planladı; Osman Bey ise bu ittifakı bozmak için harekete geçti. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i büyük sevince boğdu.

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