Kardeşlerim 17. bölüm izle | Kardeşlerim yeni bölüm tek parça izle
Kardeşlerim 17. bölüm izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanımına "Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 17. yeni bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!"
Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.
KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE