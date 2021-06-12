Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

İlk bölümünden itibaren izleyicilerin favori dizilerinden biri olan Kardeşlerim'in oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in merak edilen sevgilisi...