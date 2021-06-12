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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

İlk bölümünden itibaren izleyicilerin favori dizilerinden biri olan Kardeşlerim'in oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in merak edilen sevgilisi...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 14:24
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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güze oyuncu, özel hayatıyla da mercek altına alındı.

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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Evlilik yolunda ilk adımı atan ve nişanlanan Türker'i sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in sevgilisi ve diğer oyuncuların eşleri ve sevgilileri…

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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!

ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT

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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in sevgilisi bakın kim çıktı!