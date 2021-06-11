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Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? İşte sebebi...

Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'nin eğlenceli programı Güldür Güldür izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın en sevilen isimleri arasında yer alan Meltem Yılmazkaya'nın neden olmadığı ise sorgulanmaya başladı. İşte, Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? İşte sebebi...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? İşte sebebi...

Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür şov programında skeçlerdeki başarısıyla biliniyor. Ekran başındakileri güldüren oyuncu, Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile sevenlerini ağırlıyor. İşte, Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? İşte sebebi...

GÜLDÜR GÜLDÜR MEHTAP KİMDİR?

Kaç yaşında: 36 yaşındaNereli İstanbulTiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.

2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, , Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci'nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve paylaşmıştır.

2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı.2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, , Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır.2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkarttı.

GÜLDÜR GÜLDÜR MEHTAP HAMİLE Mİ?

Güldür Güldür Mehtap'ın hamileliği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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