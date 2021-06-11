Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür şov programında skeçlerdeki başarısıyla biliniyor. Ekran başındakileri güldüren oyuncu, Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile sevenlerini ağırlıyor. İşte, Güldür Güldür Mehtap neden yok, ayrıldı mı? Meltem Yılmazkaya hamile mi? İşte sebebi...

GÜLDÜR GÜLDÜR MEHTAP KİMDİR?

Kaç yaşında: 36 yaşındaNereli İstanbulTiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.