Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

SORU: Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zobalık yaptığını görüp kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?

A- ASLAN

B- AYI

C- GORİL

D- KANGURU

CEVAP: GORİL

Mike Tyson geçmişte gümüş sırtlı bir gorille dövüşmek için bir hayvanat bahçesi görevlisine 10 bin dolar teklif ettiğini itiraf etti.

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu hayvan sevgisiyle tanınıyor. Kısa süre önce de egzotik hayvan beslediği geçmişini tartıştığı ve Amerika'nın asıl "Kaplan Kral'ı" olma iddiasını gösterdiği haberleri basında yer almıştı.

Fakat anlaşılan Tyson gorilleri büyük kedilerden daha az seviyor. Nitekim boksör 1980'lerin sonunda bir keresinde kafesin içine tırmanıp gümüş sırtlı bir

gorille dövüşmek istediğini bir hayvanat bahçesi görevlisine söylediğini açıkladı.

Neyse ki bahsi geçen hayvanat bahçesi görevlisi teklifini reddetti.