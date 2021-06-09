EDHO ekran kilitledi! Bir efsane ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi
atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren dizinin son bölümüne Kimsesiz Doğan Baba’nın ölümü damga vurdu.
Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girmişti. Hızır'ın elinde tutsak olan Rado'nun karşılığında Şahin Ağa'yı kaçıran Savaş'ın planı tutmadı.
Hızır önce Şahin Ağa'yı kurtardı sonrasında Rado'yu öldürdü. Bölümün final sahnesinde ise Savaş'tan karşı hamle geldi. Kimsesiz Doğan'ın yerini basan Savaş ve adamları Doğan Baba'yı infaz ettiler.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,78 izlenme oranı ve %25,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!
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