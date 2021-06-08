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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram hesabını aktif kullanan usta oyuncu, paylaşımıyla gündeme oturdu. Konservatuvar yıllarında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kaynarca yıllar önceki hali şaşkına çevirdi. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 16:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da fenomen haline geldi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

EDHO'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın paylaştığı gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Kaynarca'nın yıllar içinde yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafı ve yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Bensu Soral

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ebru Gündeş

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sezen Aksu