Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ilk kez paylaştı! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram hesabını aktif kullanan usta oyuncu, paylaşımıyla gündeme oturdu. Konservatuvar yıllarında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kaynarca yıllar önceki hali şaşkına çevirdi. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafı...