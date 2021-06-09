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Esra Erol 9 Haziran Çarşamba yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hülya ve kardeşi Has Hatun ile ilgili konuşulanlar herkesi şoke etti! Son sözü Mehmet söyleyecek! Ayten Teyze ve eşi Mustafa arasında büyük yüzleşme! Ayşe kocası Bayram’la günler sonra karşı karşıya gelecek! Esra Erol'da yeni bölüm izle...

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Esra Erol 9 Haziran Çarşamba yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hülya ve kardeşi Has Hatun ile ilgili konuşulanlar herkesi şoke etti! Son sözü Mehmet söyleyecek! Ayten Teyze ve eşi Mustafa arasında büyük yüzleşme! Ayşe kocası Bayram'la günler sonra karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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