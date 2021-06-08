Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşandı. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan Farah Zeynep Abdullah için final geldi. İnci karakterine hayat veren sevilen oyuncu Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. İşte, Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah, TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda baş karakterler arasında yer alıyor. Dizide Gülben ve Safiye'nin kardeşi Han'ın eşini canlandırıyor. İşte, Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
TRT 1 ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculukları ile dikkat çeken dizinin karakterleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
DİZİYE VEDA!
İnci'nin hamile olduğunu öğrenen Han, İnci'yle arasını düzeltmek için bunu bir fırsat olarak görür. Ancak İnci ise Han ile beraber olmak istemez. Han'a aşık olmasına rağmen, bu şekilde bir evlilik yapmak istemediğini ve çocuğunu bu şekilde büyütmek istemediğini söyleyerek Han'dan ayrıldı.
Gülben ve Esat arasındaki ilişki ise, Gülben'in korkuları sebebiyle son buldu. Gülben'in kendisinin problemli olduğunu ve Esat'ı mutlu edemeyeceğini düşündüğü için son bulan aşkta, Esat'ın kendisinden daha iyisini hak ettiğini düşünür.
Son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alan dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı ise bu akşamki sezon finali ile belli oldu. Han'ı her ne kadar sevse de annesi gibi yapmak istemediği için Han'dan ayrılan İnci, daha sonra pişman olur. Sevilen diziye veda ettiği kesinleşen İnci, Han'a geri dönmek isterken kaza yaptı.
Bu şekilde Farah Zeynep Abdullah, diziden ölerek ayrılmış oldu.
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