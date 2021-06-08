Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah, TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda baş karakterler arasında yer alıyor. Dizide Gülben ve Safiye'nin kardeşi Han'ın eşini canlandırıyor. İşte, Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...

TRT 1 ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculukları ile dikkat çeken dizinin karakterleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.