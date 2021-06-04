Bozkır Arslanı Celaleddin’in aksiyon sahneleri nefes kesti! Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, ağabeyi Celaleddin’e yardım etmek isteyen Şehzade Ak Şah, Haşhaşiler konusundaki bilgisini kullanarak örgütün Gürgenç’teki buluşma yerini tespit etti.
Celaleddin'in yanına verdiği Ötkır ve Kılıç'la birlikte şehirde araştırma yapan Ak Şah, gözlem yeteneği sayesinde Haşhaşi fedailerini tespit etmeyi başardı. Ak Şah, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken fedaiyi takip ederek Haşhaşilerin mekanını buldu.
Ötkır mekana girerken; Kılıç, Celaleddin'e durumu haber verdi. Bu sırada Ötkır'ın zor durumda kaldığını gören Ak Şah da mekana girip kavgaya katıldı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Behram kimseye belli etmeden kaçarken, Celaleddin'in de gelişi ile Haşhaşi fedaileri etkisiz hale getirildi. Bir fedai intihar etmek üzereyken engellenerek esir alındı ancak kılık değiştirmiş Behram fedaiyi okla vurarak konuşmasını engelledi.
Celaleddin derhal suikastçinin peşine takıldı. Gürgenç çarşısında ölümüne bir kovalamaca yaşanırken, Behram tüccar kılığındaki diğer fedailerin yardımı ile yakalanmaktan son anda kurtuldu. Celaleddin, "Bir tanesini ne olursa olsun elime geçireceğim" diyerek bu kavganın henüz bitmediğini ifade etti.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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