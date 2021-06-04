Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm | Nefes kesen kovalamaca! Celaleddin Kutlu Bike’yi kurtardı
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Hasan’ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike’yi kurtardı.
Esir olarak saraya getirilen ve attığı iftira ile Sultan Aleaddin ile Türkan Hatun'un arasının bozulmasın neden olan Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin, Ötkır ve Kılıç'la birlikte harekete geçti.
Hasan'ın ailesinin esir alındığını öğrenen Celaleddin, durumu fark ederek kaçmaya başlayan fedainin peşine düşerken, Ötkır ve Kılıç ise Hasan'ın karısı ve çocuğunu kurtarmayı başardı.
Gürgenç çarşısındaki kovalamacanın ardından fedaiyi köşeye sıkıştıran Celaleddin, Haşhaşinin Kutlu Bike'yi esir alıp boğazına hançer dayadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarmak için fedaiyle pazarlığa girişmişken, yeniden tüccar kılığına girmiş Behram çıkageldi. Fedaiye arkadan yaklaşan Behram, kendi adamını acımasızca öldürerek Celaleddin'in güvenini kazandı ve Kutlu Bike'nin kurtulmasını sağladı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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