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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm | Nefes kesen kovalamaca! Celaleddin Kutlu Bike’yi kurtardı

’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Hasan’ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike’yi kurtardı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm | Nefes kesen kovalamaca! Celaleddin Kutlu Bike’yi kurtardı

Esir olarak saraya getirilen ve attığı iftira ile Sultan Aleaddin ile Türkan Hatun'un arasının bozulmasın neden olan Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin, Ötkır ve Kılıç'la birlikte harekete geçti.

Hasan'ın ailesinin esir alındığını öğrenen Celaleddin, durumu fark ederek kaçmaya başlayan fedainin peşine düşerken, Ötkır ve Kılıç ise Hasan'ın karısı ve çocuğunu kurtarmayı başardı.

Gürgenç çarşısındaki kovalamacanın ardından fedaiyi köşeye sıkıştıran Celaleddin, Haşhaşinin Kutlu Bike'yi esir alıp boğazına hançer dayadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarmak için fedaiyle pazarlığa girişmişken, yeniden tüccar kılığına girmiş Behram çıkageldi. Fedaiye arkadan yaklaşan Behram, kendi adamını acımasızca öldürerek Celaleddin'in güvenini kazandı ve Kutlu Bike'nin kurtulmasını sağladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği ''in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm canlı izle! BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM CANLI İZLE!
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si bakın nereli çıktı BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN'İN KUTLU BİKE'Sİ BAKIN NERELİ ÇIKTI
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı KUTLU BİKE, CELALEDDİN'İN KOLLARINDA BAYILDI
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