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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk iki bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Dizide Kutlu Bike karakterine hayat veren Yulduz Radjabova ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yulduz Radjabova izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yulduz Radjabova hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Kutlu Bike Yulduz Rajabova'nın memleketi...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 16:28
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

ATV'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlara damga vurdu! İlk iki bölümüyle izleyicilerden tam puan alan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Yulduz Radjabova da izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

Yulduz Radjabova izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yulduz Radjabova hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

İşte Kutlu Bike Yulduz Rajabova başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketi...

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

Seray Kaya - İstanbul

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

Serhat Kılıç – Ankara