Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk iki bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Dizide Kutlu Bike karakterine hayat veren Yulduz Radjabova ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yulduz Radjabova izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yulduz Radjabova hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Kutlu Bike Yulduz Rajabova'nın memleketi...