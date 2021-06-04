Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin oyunu kurdu! Türkan Hatun’a meydan okudu
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Timur Melik’in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için Türkan Hatun’un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu.
Celaleddin'in gelişi Türkan Hatun'un kampında büyük şaşkınlığa sebep oldu. Celaleddin atından inip "Ben Celaleddin Mengüberdi'yim. Bu kılıcı hepiniz hatırlıyorsunuz. Üzerinde kafirlerin gözyaşı ve Müslümanların duaları var. Ben bu kılıcı Cengiz Han'a saklıyorum. Siz bununla babamı öldürmemi istiyorsunuz. Ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim. Siz bununla büyük validemle savaşmamı bekliyorsunuz. Allah'a yemin olsun ki buraya barış için geldim" dedi ve kılıcını toprağa sapladı.
Celaleddin ardından Türkan Hatun'a seslenerek "Ey Türklerin melikesi. Türk sultanlarının hikayelerini bana sen öğretmedin mi? Oğuz Kağan'ın evlatları birbirine düştüğü için cihanın dört bir yanı zulümle kıvranıyor demedin mi? Şimdi bu öfken kime? Bütün bu hazırlık niye?" diye sordu.
Türkan Hatun ise "Bütün bunları kim söylüyor? Sandığımdan elbisemi çıkarıp ok attıran, sadık erlerimin boynunu zincire vuran adam mı söylüyor? Sandığımın içinden çıkan ihaneti koynuna almaya çalışan adam mı söylüyor bunu?" diye yanıt verdi.
Celaleddin "Bana kırıldınız mı? Benden intikam mı almak istiyorsunuz? İşte burdayım, oklarınızı göğsüme fırlatın" deyince Türkan Hatun askerler arasında Celaleddin'e ok atacak kimse olup olmadığını sordu. Askerlerden biri göreve talip olunca Türkan Hatun askeri tevkif ettirdi ve Celaleddin'e dönüp "İşte şeref budur. Senden de bunu beklerdim" dedi.
Celaleddin ise atına bindikten sonra son sözünü söyledi: "Büyükvalidem bu yaptığını asla unutmayacağım. Sen de sultana ettiğin yemini unutma. Çünkü şeref budur. Bir anne bir oğlun üzerine yürüyor, bir kardeş bir kardeşin. Sizi uyarıyorum, harp günü geldiğinde karşınızda beni bulacaksınız. İşte kıyamet o gün kopacak!"
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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