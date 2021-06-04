Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin oyunu kurdu! Türkan Hatun’a meydan okudu

Celaleddin ardından Türkan Hatun'a seslenerek "Ey Türklerin melikesi. Türk sultanlarının hikayelerini bana sen öğretmedin mi? Oğuz Kağan'ın evlatları birbirine düştüğü için cihanın dört bir yanı zulümle kıvranıyor demedin mi? Şimdi bu öfken kime? Bütün bu hazırlık niye?" diye sordu.

Türkan Hatun ise "Bütün bunları kim söylüyor? Sandığımdan elbisemi çıkarıp ok attıran, sadık erlerimin boynunu zincire vuran adam mı söylüyor? Sandığımın içinden çıkan ihaneti koynuna almaya çalışan adam mı söylüyor bunu?" diye yanıt verdi.