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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin oyunu kurdu! Türkan Hatun’a meydan okudu

‘Bozkır Arslanı ’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, ’in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için ’un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin oyunu kurdu! Türkan Hatun’a meydan okudu

'in gelişi 'un kampında büyük şaşkınlığa sebep oldu. Celaleddin atından inip "Ben 'yim. Bu kılıcı hepiniz hatırlıyorsunuz. Üzerinde kafirlerin gözyaşı ve Müslümanların duaları var. Ben bu kılıcı 'a saklıyorum. Siz bununla babamı öldürmemi istiyorsunuz. Ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim. Siz bununla büyük validemle savaşmamı bekliyorsunuz. Allah'a yemin olsun ki buraya barış için geldim" dedi ve kılıcını toprağa sapladı.

Celaleddin ardından Türkan Hatun'a seslenerek "Ey Türklerin melikesi. Türk sultanlarının hikayelerini bana sen öğretmedin mi? 'ın evlatları birbirine düştüğü için cihanın dört bir yanı zulümle kıvranıyor demedin mi? Şimdi bu öfken kime? Bütün bu hazırlık niye?" diye sordu.

Türkan Hatun ise "Bütün bunları kim söylüyor? Sandığımdan elbisemi çıkarıp ok attıran, sadık erlerimin boynunu zincire vuran adam mı söylüyor? Sandığımın içinden çıkan ihaneti koynuna almaya çalışan adam mı söylüyor bunu?" diye yanıt verdi.

Celaleddin "Bana kırıldınız mı? Benden intikam mı almak istiyorsunuz? İşte burdayım, oklarınızı göğsüme fırlatın" deyince Türkan Hatun askerler arasında Celaleddin'e ok atacak kimse olup olmadığını sordu. Askerlerden biri göreve talip olunca Türkan Hatun askeri tevkif ettirdi ve Celaleddin'e dönüp "İşte şeref budur. Senden de bunu beklerdim" dedi.

Celaleddin ise atına bindikten sonra son sözünü söyledi: "Büyükvalidem bu yaptığını asla unutmayacağım. Sen de sultana ettiğin yemini unutma. Çünkü şeref budur. Bir anne bir oğlun üzerine yürüyor, bir kardeş bir kardeşin. Sizi uyarıyorum, harp günü geldiğinde karşınızda beni bulacaksınız. İşte kıyamet o gün kopacak!"

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle 'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm canlı izle! BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM CANLI İZLE!
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM | CELALEDDİN TÜRKAN HATUNA MEYDAN OKUDU

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