Kardeşlerim 15. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 15. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm "Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 15. bölüm izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"
Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.
KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM CANLI İZLE!