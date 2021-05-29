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Kardeşlerim 15. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

15. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm "Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!" sözleri damga vurdu. linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Kardeşlerim 15. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kardeşlerim’in Ayşe’si hakkındaki gerçekle şaşırttı! KARDEŞLERİM'İN AYŞE'Sİ HAKKINDAKİ GERÇEKLE ŞAŞIRTTI!

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