Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: İzleyici çok şaşıracak

Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

30 Mayıs Pazar (yarın) 11.45'te ekranlara gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.