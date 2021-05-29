29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: İzleyici çok şaşıracak

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: İzleyici çok şaşıracak

Atv’nin fenomen dizisi ’ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, Dizi TV’ye özel açıklamalar yaptı. Diziye dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çevik, canlandırdığı karakterin izleyici çok şaşırtacağını belirtti.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 29.05.2021
ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: İzleyici çok şaşıracak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ''nın 98. bölümünde İlayda Çevik kadroya dahil oldu. İlayda Çevik, karakteri Betül Yaman'ı Dizi TV'ye anlattı.

İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi.

Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

30 Mayıs Pazar (yarın) 11.45'te ekranlara gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA