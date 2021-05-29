Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: İzleyici çok şaşıracak
Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, Dizi TV’ye özel açıklamalar yaptı. Diziye dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çevik, canlandırdığı karakterin izleyici çok şaşırtacağını belirtti.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 98. bölümünde İlayda Çevik kadroya dahil oldu. İlayda Çevik, karakteri Betül Yaman'ı Dizi TV'ye anlattı.
İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi.
Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
30 Mayıs Pazar (yarın) 11.45'te ekranlara gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.
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