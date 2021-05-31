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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde, "Savaş tüm hızıyla devam ediyor!" sözü dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () yeni bölümünde yaşanacak flaş gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı gününe damga vuracak: Savaş tüm hızıyla devam ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1 Haziran Salı günü yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

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