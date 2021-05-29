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Haberler Galeri Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in kadrosuna Ayşe karakteriyle dahil olan Çağla Şimşek, tüm dikkatleri üzerine çekti. 3 yaşında ekranlara adım atan ve 'Küçük Gelin' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Şimşek, Kardeşlerim dizisiyle yeniden adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağla Şimşek, boyuyla merak konusu oldu. İşte Çağla Şimşek'in boyu...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 14:35
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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek, boyuyla merak konusu oldu. İşte Çağla Şimşek başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Burak Özçivit - 1,84 m

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Fahriye Evcen - 1,69 m

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Emir Benderlioğlu - 1.89

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Ceren Benderlioğlu - 1.71 m