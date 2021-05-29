Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in kadrosuna Ayşe karakteriyle dahil olan Çağla Şimşek, tüm dikkatleri üzerine çekti. 3 yaşında ekranlara adım atan ve 'Küçük Gelin' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Şimşek, Kardeşlerim dizisiyle yeniden adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağla Şimşek, boyuyla merak konusu oldu. İşte Çağla Şimşek'in boyu...