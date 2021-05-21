Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm tekrar izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm izle
ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünde "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar." sözü dikkat çekiyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm izleme adresi...
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir.
Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır. Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir.
Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.
Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 1.BÖLÜM TEKRAR İZLE
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