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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

ATV'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlara damga vurmaya geliyor. Fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım da diziseverler tarafından yakın takibe alındı. Diziseverler, 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:17
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım diziseverler tarafından yakın takibe alındı? Peki Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Burak Özçivit - Gaziantep

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara