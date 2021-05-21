Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım aslen nereli? İşte Emre Kıvılcım'ın hakkında tüm merak edilenler...

ATV'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlara damga vurmaya geliyor. Fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım da diziseverler tarafından yakın takibe alındı. Diziseverler, 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler...