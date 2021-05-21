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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımıyla izleyicilerden tam puan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Dizinin başrol oyuncularından biri olan ve Kutlubike karakterine hayat veren Yulduz Radjabova izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yulduz Radjabova hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Kutlubike Yulduz Rajabova'nın memleketi...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:56
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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde canlandırdığı Kutlubike karakteriyle ilk kez Türk izleyicilerin karşısına çıkan Yulduz Radjabova yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

Bugüne kadar birçok başarılı yapıma imza atan Yulduz Radjabova'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşe Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova'nın memleketi…

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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

Bülent İnal - Şanlıurfa

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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

Nurettin Sönmez - İstanbul

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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

Hilal Altınbilek - İzmir