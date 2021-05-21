Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Yulduz Radjabova bakın aslen nereli çıktı

atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımıyla izleyicilerden tam puan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Dizinin başrol oyuncularından biri olan ve Kutlubike karakterine hayat veren Yulduz Radjabova izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yulduz Radjabova hakkında 'kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Kutlubike Yulduz Rajabova'nın memleketi...