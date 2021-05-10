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Maraşlı 17. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Maraşlı yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 17. yeni bölümünde, "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." sözü dikkat çekiyor. Diziseverler ‘’ yöntemlerini araştırmaya başladı. Maraşlı 17. yeni bölümü ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Maraşlı 17. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

MARAŞLI 17. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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