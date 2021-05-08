08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kardeşlerim 12. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 12. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

12. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..." sözleri damga vurdu. linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 08.05.2021
ABONE OL
Kardeşlerim 12. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…"

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular. Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA