10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 16:17
  • 1
  • 51
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Celal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çelen Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

  • 3
  • 51
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

  • 4
  • 51
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Hande Erçel – Balıkesir

  • 5
  • 51
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Kerem Bürsin – İstanbul