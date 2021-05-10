Esra Erol 10 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Yozgat'ta neler yaşandı? Muteber ve Arif cephesinde olanlara inanamayacaksınız! 29 Nisan'dan beri kayıp olan Bircan ve kızı Ceyda ile ilgili son dakika gelişmesi! Nazime Hanım'ın isyanı! Aylardır karısından ve çocuğundan haber alamayan Şaban Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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