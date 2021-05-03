04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi! Maraşlı şimdi ne yapacak?

Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi! Maraşlı şimdi ne yapacak?

Atv’nin sevilen dizisi ’nın 16’ncı bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Maraşlı ve Mahur’u Savaş’ın düzenlediği saldırıdan kurtaran Necati, Maraşlı’yı yeni bir oyunun içine çekti. Kaçırdığı dağ evinde Mahur’u zehirleyen Necati, Maraşlı’yı seçim yapması için köşeye sıkıştırdı.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi! Maraşlı şimdi ne yapacak?

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi, 16'ncı bölümüyle adeta nefesleri kesti. Necati'nin Maraşlı ve Mahur'a kurduğu oyun, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Savaş'ın düzenlediği saldırıdan Mahur'la birlikte Maraşlı'yı da kurtarmak zorunda kalan Necati, yeni bir oyun kurdu. Mehmet İnce'nin peşinde olan Necati, gerçekleri öğrenmek için Hilal'i saklandıkları dağ evine çağırdı.

Maraşlı ve Hilal'den gerçekleri öğrenebilmek için Mahur'u kullanan Necati, kardeşini zehirledi.

Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi MARAŞLI 16. YENİ BÖLÜM | NECATİ MAHUR'U ZEHİRLEDİ
Maraşlı 16. yeni bölüm canlı izle MARAŞLI 16. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Maraşlının Mahuru Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı MARAŞLI'NIN MAHUR'U ALİNA BOZ HERKESİ ŞOKE ETTİ! BAKIN SEVGİLİSİ KİMİN OĞLU ÇIKTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA