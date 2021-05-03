Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi! Maraşlı şimdi ne yapacak?

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi, 16'ncı bölümüyle adeta nefesleri kesti. Necati'nin Maraşlı ve Mahur'a kurduğu oyun, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Savaş'ın düzenlediği saldırıdan Mahur'la birlikte Maraşlı'yı da kurtarmak zorunda kalan Necati, yeni bir oyun kurdu. Mehmet İnce'nin peşinde olan Necati, gerçekleri öğrenmek için Hilal'i saklandıkları dağ evine çağırdı.

Maraşlı ve Hilal'den gerçekleri öğrenebilmek için Mahur'u kullanan Necati, kardeşini zehirledi.