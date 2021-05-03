Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ATV'nin fenomen dizisi Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz, Mahur karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Hayranları 'Alina Boz'un sevgilisi var mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Maraşlı'nın Mahur'u kiminle sevgili dersiniz? İşte Alina Boz'un sevgilisi...