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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ATV'nin fenomen dizisi Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz, Mahur karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Hayranları 'Alina Boz'un sevgilisi var mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Maraşlı'nın Mahur'u kiminle sevgili dersiniz? İşte Alina Boz'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:12
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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi hayranları tarafından merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ